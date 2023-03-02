Мир 02 марта 2023, 16:24 ВСУ вывезли жителей Купянска ради квартир под предлогом эвакуации Глава Харьковской области Ганчев сообщил о принудительном вывозе жителей Купянска РИА «Новости»

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Украинские власти начали принудительно вывозить жителей Купянска из города, чтобы передать их квартиры и дома боевикам ВСУ. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он подчеркнул, что все происходит под предлогом спасательной операции. Но дальнейшая судьба горожан остается неизвестной. Можно только гадать, чем закончатся эти поездки.

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«Они это делают под лозунгом якобы спасательной операции. Но мы подозреваем, чем это все обернется. Они таким образом отдают в свободное пользование ВСУ дома и квартиры мирных граждан», — заявил Ганчев.

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в минувший вторник, 28 февраля, сообщил, что в Купянск прибыли около 700 украинских военных, которых разместили в домах мирных жителей и на гражданских объектах.