Вечером 14 марта украинские войска открыли огонь по Донецку. В сторону города Донецкой народной республики выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра.

Обстрел зафиксировали в 22:40, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram.

Огонь ВСУ вели по направлению населенный пункт Авдеевка — город Донецк Киевского района.

«Выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», — уточнили в СЦКК.

За несколько минут до этого семь снарядов аналогичного калибра выпустили по направлению Новолуганское — Гольмовский.

Днем 14 марта по центру Донецка украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У». ПВО удалось ее сбить, но обломки снаряда унесли жизнь 20 человек. Пострадали 28 мирных жителей. Подобные действия назвали военным преступлением, ответственность за которое — на президенте Украины Владимире Зеленском.