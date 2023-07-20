Мир 20 июля 2023, 14:40 ВСУ впервые использовали кассетные боеприпасы США против российской армии WP: ВСУ впервые использовали кассетные боеприпасы для разрушения линий обороны России United States Air Force

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Украинские войска приступили к обстрелам позиций российской армии полученными от США кассетными боеприпасами. Об этом со ссылкой на знакомых с ситуацией на фронте украинских чиновников сообщила газета The Washington Post.

Собеседники журналистов пояснили, что кассетные боеприпасы используют для разрушения построенных российскими военными линий обороны, которые замедлили контрнаступление ВСУ.

США объявили о поставках кассетных боеприпасах на Украину в рамках очередного пакета военной помощи в начале июля. Советник по национальной безопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что окончательное решение приняли после письменных гарантий со стороны Украины о неиспользовании этого вида вооружений против мирного населения.

Президент России Владимир Путин отмечал, что администрация США сама называла использование кассетных боеприпасов преступлением, но при этом отправила их на Украину. Глава государства отметил, что на такой шаг американцы пошли из-за дефицита артиллерийских снарядов.

Путин подчеркнул, что российские военные, несмотря на большие запасы в арсеналах страны, кассетных боеприпасов пока их не применяла. Но может использовать в качестве ответных мер на действия ВСУ.