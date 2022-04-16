ВСУ вновь обстреляли населенные пункты в ЛНР

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки восемь раз обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР.

В результате обстрела снаряда калибром 122 и 152 миллиметра повреждены два жилых дома и детский сад «Березка» в населенном пункте «Золотое-5», в городе Первомайск разбиты четыре жилых дома и корпус центральной больницы.

Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об успешных атаках на позиции националистов под Северодонецком в ЛНР. По его словам, нельзя назвать деликатными методы чеченских отрядов для борьбы с нацистами.

МЧС сообщало о поставке более 700 тонн гуманитарных грузов мирными жителям Донбасса.