ВСУ вновь обстреляли населенные пункты в ЛНР
СЦКК ЛНР сообщило об обстреле республики со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки восемь раз обстреляли населенные пункты Луганской Народной Республики. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР.
В результате обстрела снаряда калибром 122 и 152 миллиметра повреждены два жилых дома и детский сад «Березка» в населенном пункте «Золотое-5», в городе Первомайск разбиты четыре жилых дома и корпус центральной больницы.
Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил об успешных атаках на позиции националистов под Северодонецком в ЛНР. По его словам, нельзя назвать деликатными методы чеченских отрядов для борьбы с нацистами.
МЧС сообщало о поставке более 700 тонн гуманитарных грузов мирными жителям Донбасса.