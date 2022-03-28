ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую

Вооруженные силы Украины в ночь на 28 марта обстреляли населенный пункт Ясиневатая в Донецкой народной республике. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК) ДНР.

Всего зафиксировали запуск трех снарядов калибром 152 мм. О пострадавших не сообщается.

Накануне ВСУ также обстреливали Ясиневатую, используя мины, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

Ранее шесть военных армии Украины, добровольно сдавшиеся в плен ДНР, призвали своих сослуживцев сложить оружие и последовать их примеру.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачами демилитаризацию и денацификацию соседней страны.