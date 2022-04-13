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    13 апреля 2022, 07:22

    ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую из «Градов»

    СЦКК ДНР сообщил об обстреле Ясиноватой «Градами»

    Максим Зинкин

    Украинские националисты обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов из системы залпового огня «Град». Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

    Нацисты вели огонь из населенного пункта Авдеевка примерно в три часа ночи. Спустя четыре часа в сторону Ясиноватой полетели еще пять снарядов из «Градов». О пострадавших не сообщается.

    Накануне школьники из Московской области приняли участие в акции «Доброе дело» в поддержку Донбасса.