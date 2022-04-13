ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую из «Градов»

Украинские националисты обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 снарядов из системы залпового огня «Град». Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Нацисты вели огонь из населенного пункта Авдеевка примерно в три часа ночи. Спустя четыре часа в сторону Ясиноватой полетели еще пять снарядов из «Градов». О пострадавших не сообщается.

Накануне школьники из Московской области приняли участие в акции «Доброе дело» в поддержку Донбасса.