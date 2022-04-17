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    17 апреля 2022, 07:57

    ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую

    СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы Украины прошлой ночью нанесли ракетный удар по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ДНР.

    Националисты вели обстрел из ракетного комплекса «Град», выпустив пять снарядов. О пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщается.

    Также прошел обстрел Петровского района Донецка со стороны населенного пункта Марьинка, ВСУ применили четыре ракеты калибром 152 миллиметра.

    Два дня назад в результате очередного обстрела машиностроительного завода в Ясиноватой погиб один человек и еще двое пострадали.

    Народная милиция республики сообщала, что ВСУ бьют в основном по гражданским объектам. В городе уже разрушены около 40 домостроений.