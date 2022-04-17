ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую

Вооруженные силы Украины прошлой ночью нанесли ракетный удар по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ДНР.

Националисты вели обстрел из ракетного комплекса «Град», выпустив пять снарядов. О пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщается.

Также прошел обстрел Петровского района Донецка со стороны населенного пункта Марьинка, ВСУ применили четыре ракеты калибром 152 миллиметра.

Два дня назад в результате очередного обстрела машиностроительного завода в Ясиноватой погиб один человек и еще двое пострадали.

Народная милиция республики сообщала, что ВСУ бьют в основном по гражданским объектам. В городе уже разрушены около 40 домостроений.