ВСУ вновь обстреляли Ясиноватую
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли населенный пункт Ясиноватая
Вооруженные силы Украины прошлой ночью нанесли ракетный удар по населенному пункту Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ДНР.
Националисты вели обстрел из ракетного комплекса «Град», выпустив пять снарядов. О пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщается.
Также прошел обстрел Петровского района Донецка со стороны населенного пункта Марьинка, ВСУ применили четыре ракеты калибром 152 миллиметра.
Два дня назад в результате очередного обстрела машиностроительного завода в Ясиноватой погиб один человек и еще двое пострадали.
Народная милиция республики сообщала, что ВСУ бьют в основном по гражданским объектам. В городе уже разрушены около 40 домостроений.