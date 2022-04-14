ВСУ вновь обстреляли Донецк

Украинские националисты обстреляли Куйбышевский район Донецка снарядами 122 миллиметра. Об этом сообщил в Telegram-канале Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Всего украинские военные выпустили шесть снарядов, о пострадавших пока ничего не известно.

Ранее военнослужащий ВСУ рассказал, что после ранения на поле боя его бросили свои же коллеги. Бойца спасли представители ДНР, медики оказывают ему помощь.

Минобороны сообщало, что для всех плененных националистов представляется трехразовое питание и возможность связаться со своей семьей.