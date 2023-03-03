03 марта 2023, 19:54
ВСУ вновь начали копать противотанковые рвы на границе с Белоруссией
Украинские военные готовят вторую линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией
Украинские силовики начали копать вторую линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией в Ровенской области. Об этом глава областной администрации Виталий Коваль сообщил в Telegram-канале.
«Каждый день здесь строят фортификационные и инженерные сооружения, таким образом продолжают укреплять украинскую границу», — сказал он.
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По словам Коваля, украинские военные также возводят заграждения, при этом они используют специальные бетонные конструкции — тетраэдры.
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Государственный пограничный комитет Белоруссии ранее опроверг сообщения о якобы произошедшей 25 февраля перестрелке на белорусско-украинской границе. В ведомстве заявили, что ложную информацию распространяют источники «деструктивной направленности».
В первых числах февраля белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник в Столинском районе. Дрон направлялся с украинской стороны «в тыл белорусской территории».
В квадрокоптере обнаружили встроенную видеокамеру. Благодаря содержимому карты памяти стало известно, что БПЛА запустили с Украины.
Белоруссия
Украина
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