Мир 03 марта 2023, 19:54 ВСУ вновь начали копать противотанковые рвы на границе с Белоруссией Украинские военные готовят вторую линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские силовики начали копать вторую линию противотанковых рвов у границы с Белоруссией в Ровенской области. Об этом глава областной администрации Виталий Коваль сообщил в Telegram-канале.

«Каждый день здесь строят фортификационные и инженерные сооружения, таким образом продолжают укреплять украинскую границу», — сказал он.

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По словам Коваля, украинские военные также возводят заграждения, при этом они используют специальные бетонные конструкции — тетраэдры.

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Государственный пограничный комитет Белоруссии ранее опроверг сообщения о якобы произошедшей 25 февраля перестрелке на белорусско-украинской границе. В ведомстве заявили, что ложную информацию распространяют источники «деструктивной направленности».

В первых числах февраля белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник в Столинском районе. Дрон направлялся с украинской стороны «в тыл белорусской территории».

В квадрокоптере обнаружили встроенную видеокамеру. Благодаря содержимому карты памяти стало известно, что БПЛА запустили с Украины.