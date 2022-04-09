ВСУ в третий раз за день обстреляли Первомайск

Очередной обстрел Первомайска со стороны ВСУ зафиксирован в 17:05. По городу выпустили шесть снарядов с применением артиллерийского орудия 122 миллиметра, сообщило в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

По их данным, это уже третий за день обстрел этого населенного пункта со стороны Новозвановки. В 08:00 на него обрушили 12 снарядов. В результате повреждены четыре жилых дома.

А при артиллерийском обстреле, совершенном в 10:50, пострадал 66-летний мужчина. Оказались повреждены три жилых дома и ясли-сад «Аленький цветочек».

Накануне обстрел ВСУ в Первомайске унес жизнь 62-летней женщины.

Только за последние сутки жертвами обстрелов республик Донбасса со стороны ВСУ стали 14 человек. По данным Следственного комитета России, по факту гибели мирных жителей возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 356 УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ».