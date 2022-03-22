ВСУ в Степном превратили обычную школу в казарму

Представители ВСУ в населенном пункте Степное в Донецкой народной республике переоборудовали школу в казарму. После их бегства в учебном заведении осталось оружие. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

«За мной школа, которая должна была бы не быть военным объектом, но украинские защитники оборудовали себе там целый пункт управления и под него заняли всю школу», — рассказал военный корреспондент УНМ ДНР Олег Никитин.

В учебном заведении ВСУ оборудовали передвижной госпиталь, а за школой — стоянку для техники.

Однако позже бойцы украинской армии покинули этот населенный пункт и оставили после себя много иностранного вооружения. Никитин зашел в разгромленную школу и показал, как там в коридорах разбросаны боекомплекты.

Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно положить конец геноциду и издевательствам над населением Донбасса.