Вооруженные формирования Украины снова обстреляли Горловку утром 2 мая. Об этом сообщили в Telegram представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Обстрел со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован в 07:40. По населенному пункту Горловка (поселок ш-ты Гагарина) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра со стороны Новгородского.

Накануне вечером, в 19:05, в этом же направлении ВСУ выпустили пять гранат из СПГ. За час до этого было произведено 30 выстрелов из зенитной установки. За сутки Горловку обстреляли пять раз.

Ранее стало известно о снарядном голоде в ВСУ. Военный историк Юрий Кнутов сообщил, что у Украины заканчиваются снаряды калибром 152 миллиметра и их негде взять. Кроме того, ВС РФ уничтожают склады с ГСМ, поэтому могут возникнуть проблемы с обслуживанием бронетехники, которую поставляет на Украину Запад. Военный журналист Алексей Борзенко заметил, что ВСУ обстреливают мирных жителей, находясь в истерике.