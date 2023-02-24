Мир 24 февраля 2023, 14:55 ВСУ в ночь на 24 февраля обстреляли шесть населенных пунктов Херсонской области Администрация Каховского муниципального округа / Telegram

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В ночь на 24 февраля ВСУ активно обстреливали Херсонскую область. Об этом рассказал представитель экстренных служб региона. Его процитировал ТАСС.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру», — сообщил он.

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По словам сотрудника экстренных служб Херсонской области, под удар со стороны ВСУ попали шесть населенных пунктов. Среди них — Новая Каховка, Каховка, Геройское, Старая Збурьевка, Великая Лепетиха и Горностаевка. По ним со стороны украинской армии выпущено 42 снаряда. Эти боеприпасы опознали как часть ствольной артиллерии.

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Сотрудник экстренных служб региона сказал, что пока нет официальной информации о жертвах, разрушениях и иных последствиях прилетов. Эти данные уточняются.

Ранее представительство СЦКК в ДНР сообщило, что в ночь на 24 февраля ВСУ обстреляли Александровка. По этому населенному пункту украинские военнослужащие выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров,