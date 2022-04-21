Остатки украинских националистов на территории «Азовстали» лишились почти всей бронетехники. Об этом сообщил журналист «Известий» Роман Польшаков, побывавший в зоне спецоперации.

«Только что мы получили информацию от морпехов. Вчера у них оставался один танк. И то его подбили», — сообщил Польшаков.

Также журналист показал сообщение, которое регулярно получают украинские военнослужащие. Подобные уведомления приходят несколько раз в день.

«ВСУ! России ваша смерть не нужна, выходи, сложив оружие», — процитировал Польшаков.

Он отметил, что рассылка приходит с номера 777.

Президент России Владимир Путин отдал приказ о прекращении штурма «Азовстали». Свое решение он объяснил заботой о численности и сохранности Вооруженных сил РФ. Российский лидер отдал это распоряжение после встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Министр доложил Путину о зачищенном от националистов Мариуполе.