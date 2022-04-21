ВСУ устроили огневую позицию в мариупольском детском центре

Украинские военнослужащие использовали детский реабилитационный центр «Республика Пилигрим» в Мариуполе как огневую позицию. Об этом сообщило РИА «Новости».

Центр, находящийся в Трамвайном переулке в Центральном районе города, курировала местная протестантская община.

«Украинские военные держали здесь оборону, в здании множество мин, много закрытых дверей, куда лучше не заходить без саперов, забаррикадированы окна», — рассказал корреспондент агентства с места событий.

Он предположил, что ВСУ «собирались сидеть здесь долго».

Помимо этого, выяснилось, что украинские националисты проводили пропагандистскую работу среди детей. На территории центра нашли учебник по истории Украины, где период Великой Отечественной войны посвящен деятельности националистических структур.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, докладывая президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя, сообщил, что националисты превратили в огневые точки почти все жилые дома города.