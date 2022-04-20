ВСУ усилили обстрелы территории ДНР

ВФУ регулярно открывают огонь по территории Донбасса. За последние сутки количество обстрелов увеличилось. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Начиная 03:00 19 апреля по 03:00 20 апреля было зафиксировано 32 залпа по территории ДНР со стороны ВФУ. За предыдущие 24 часа украинская сторона открывала огонь в сторону республики 29 раз.

За последние сутки в результате обстрелов четверо мирных граждан получили ранения. Также сообщается о пяти поврежденных домах гражданского населения и двух объектах гражданской инфраструктуры.

Представители ведомства сказали, что в основном ВСУ использовали крупнокалиберные снаряды. Всего за последние сутки по территории ДНР украинская сторона выпустила 190 боеприпасов.

«На донецком направлении противник применял РСЗО „Град“, артиллерию 122 и 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров. На горловском — артиллерию 122 миллиметров, минометы 120 миллиметров», — написали представители ДНР в СЦКК.

Под обстрел попали несколько районов Донецка, а также населенные пункты Ясиноватая, Озеряновка, Зайцево, Пантелеймоновка. Под огнем оказывались поселок Глубокая и поселок шахты Изотова, Горловка.