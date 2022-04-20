ВСУ усилили обстрелы территории ДНР
СЦКК сообщил об усилении обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ
ВФУ регулярно открывают огонь по территории Донбасса. За последние сутки количество обстрелов увеличилось. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Начиная 03:00 19 апреля по 03:00 20 апреля было зафиксировано 32 залпа по территории ДНР со стороны ВФУ. За предыдущие 24 часа украинская сторона открывала огонь в сторону республики 29 раз.
За последние сутки в результате обстрелов четверо мирных граждан получили ранения. Также сообщается о пяти поврежденных домах гражданского населения и двух объектах гражданской инфраструктуры.
Представители ведомства сказали, что в основном ВСУ использовали крупнокалиберные снаряды. Всего за последние сутки по территории ДНР украинская сторона выпустила 190 боеприпасов.
«На донецком направлении противник применял РСЗО „Град“, артиллерию 122 и 152 миллиметров, минометы 120 миллиметров. На горловском — артиллерию 122 миллиметров, минометы 120 миллиметров», — написали представители ДНР в СЦКК.
Под обстрел попали несколько районов Донецка, а также населенные пункты Ясиноватая, Озеряновка, Зайцево, Пантелеймоновка. Под огнем оказывались поселок Глубокая и поселок шахты Изотова, Горловка.