Мир 12 марта 2023, 13:32 ВСУ уличили в зависимости от западного оружия Times of San Diego: ВСУ ослабли из-за зависимости от иностранного оружия Сайт президента Украины

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ВС России и их соратники по спецоперации по трем аспектам превосходят ВСУ, которые в свою очередь впали в зависимость от западного вооружения. К такому выводу пришел экономист из США Рикардо Креспо. Он поделился мнением в статье для издания Times of San Diego.

«Зависимость [ВСУ] от оружия других стран, как показывает нехватка боеприпасов на Украине, представляет собой фундаментальную слабость», — сказал экономист.

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По его мнению, этот аспект — как раз один из тех, которые дают фору союзным силам в зоне спецоперации.

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Другой причиной превосходства ВС России и их соратников над ВСУ Креспо назвал разлад в коммуникации между странами Запада. Те не могут сойтись во мнении по поводу украинского конфликта.

Также Креспо заявил, что противостояние ВСУ и союзных сил — процесс, нацеленные на истощение оппонентов. По его мнению, преимущество в таких конфликтах остается за стороной с наибольшими резервами.