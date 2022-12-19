Мир 19 декабря 2022, 20:53 ВСУ уличили в прицельных ударах по гражданской инфраструктуре Донецка и Белгорода Захарова назвала подъемом нацизма поддержку Западом убийств русских жителей Донбасса РИА «Новости»

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Украинские боевики в минувшее воскресенье, 18 декабря, выпустили более 100 снарядов по гражданской инфраструктуре Донецка. Они прицельно били по детскому и онкологическому отделениям больницы имени Калинина. В этот же день под ударами оказались жилые районы Белгорода. Такое поведение можно рассматривать как целенаправленную политику киевского режима по уничтожению русских. Об этом говорится в официальном комментарии представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

В качестве подтверждения своих слов дипломата напомнила заявление главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного. В интервью журналу The Economist он обозначил задачу ВСУ — «убивать русских и других врагов».

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«Молчаливая поддержка Западом убийства русского и русскоязычного населения в очередной раз и с ужасающей ясностью показывает, что в мире вновь встали во весь рост нацисты и их пособники, те, кто хочет изменить итоги Второй мировой войны, пересмотреть решения Нюрнбергского трибунала», — заявила Захарова.

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Представитель МИД России подчеркнула, что США вместе со своими партнерами продолжают поставлять оружие украинским боевикам, которое они используют против мирного населения. При этом на все преступления киевского режима страны Запада закрывают глаза.

Захарова отметила, что для атаки на Донецк ВСУ использовали шведские гаубицы Archer, которые еще не поступили на вооружение. По ее словам, это очередное доказательство того, что Украина стала местом для проверки новых систем вооружения стран НАТО, в ходе которых погибают простые люди.

Представитель МИД добавила, что не ждет от западных стран осуждения, потому что для этого им бы пришлось признать свою вину. Но остальной мир должен знать о двойных стандартах и готовности псевдодемократий пожертвовать целыми регионами ради сохранения собственного доминирования.