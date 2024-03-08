Мир 08 марта 2024, 20:58 ВСУ уличили в применении токсичных веществ против российских военных Тарабрин: ВСУ применили токсичные вещества против бойцов ВС России Freepik

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Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ применяют против российских военных токсичные химикаты западного производства. Его выступление распространила пресс-служба постпредства России при организации.

«Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов», — подчеркнул постпред во время выступления на 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

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Он отметил, что расследование эпизодов применения таких веществ на Украине проводится в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. По словам Тарабрина, в конце прошлого года ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся с использованием вещества BZ американского производства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали троих граждан Украины, собиравшихся устроить теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Разработанные в США препараты подобного типа применяются для создания химоружия массового поражения.