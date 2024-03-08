08 марта 2024, 20:58
ВСУ уличили в применении токсичных веществ против российских военных
Тарабрин: ВСУ применили токсичные вещества против бойцов ВС России
Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ применяют против российских военных токсичные химикаты западного производства. Его выступление распространила пресс-служба постпредства России при организации.
«Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов», — подчеркнул постпред во время выступления на 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.
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Он отметил, что расследование эпизодов применения таких веществ на Украине проводится в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. По словам Тарабрина, в конце прошлого года ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся с использованием вещества BZ американского производства.
Ранее сотрудники ФСБ задержали троих граждан Украины, собиравшихся устроить теракт с использованием аналога боевого отравляющего вещества BZ. Разработанные в США препараты подобного типа применяются для создания химоружия массового поражения.
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