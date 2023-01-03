Мир 03 января 2023, 21:08 ВСУ уличили в переброске HIMARS в район Кременной для ударов по ЛНР Офицер ЛНР Марочко назвал вероятной целью переброски HIMARS к Кременной удары по Луганску РИА «Новости»

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Украинские боевики приступили к переброске боевых машин ракетных систем залпового огня HIMARS к городу Кременное. Целью таких маневров могут стать удары по Луганску. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал офицер второго армейского корпуса Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что данные о переброске ВСУ HIMARS получил из непроверенных источников, но недооценивать серьезность угрозы не готов.

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«Информация еще требует проверки, но относиться к ней нужно крайне серьезно, поскольку с некоторых позиций можно нанести огневое поражение по окрестностям Луганска», — заявил Марочко.

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В минувшую субботу, 31 декабря, военкоры «Русской весны» сообщили об очередной отбитой атаке ВСУ. Украинские боевики понесли серьезные потери. Они получили жесткий отпор в районе села Шипиловка от бойцов Западного военного округа и членов группировки «Отважные». Данные о передвижении войск противника российские военные получили от разведчиков и уничтожили всех противников.

Ситуация на Кременном и Сватовском направлениях обострилась несколько месяцев назад, напомнило ИА Nation News. Украинские боевики ведут регулярные обстрелы населенных пунктов, чтобы пробить выстроенную там оборону.