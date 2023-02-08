Мир 08 февраля 2023, 08:58 ВСУ уличили в отчаянии и вербовке детей Экс-советник Пентагона Макгрегор: США не признают близость конца киевского режима piqsels

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Власти Украины настолько отчаялись, что согласовали вербовку детей в ВСУ. К такому выводу пришел экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Он описал ситуацию на Украине и реакцию США на это интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор рассказал, что немалое количество жителей восточноевропейской страны делится кадрами реальной обстановки с мобилизацией в этом регионе.

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«Есть фотографии украинских солдат, которым навскидку 15-16 лет», — отметил он.

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Экс-советник главы Пентагона не отметил, была ли документально подтверждена его зрительная оценка возраста.

Также Макгрегор сообщил, что из Украины уехало множество стариков, женщин и детей. По его словам, в стране в основном остались мужчины, не все из которых могут участвовать в боевых действиях. Макрегор заявил, что в последнее время мобилизации подлежат даже недееспособные в военном плане мужчины.

«[ВСУ] в отчаянии используют эти [непригодные к службе] группы людей. Этот режим подходит к концу», — заявил полковник.

По его мнению, власти США старательно не замечают крах правительства Украины.