Мир 14 марта 2023, 08:58 ВСУ уличили в минно-взрывной подготовке задолго до начала СВО РИА «Новости»: инструкторы НАТО проводили минно-взрывную подготовку для ВСУ в 2018 году U.S. Department of Defense

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Военные инструкторы из стран НАТО обучали украинских военных минно-взрывной деятельности еще в 2018 году. Об этом РИА «Новости»сообщил источник в российских силовых структурах.

В распоряжение спецслужб попал мобильный телефон одного из ликвидированных боевиков. На нем есть кадры, сделанные в 2018 году, где украинцев обучали инструкторы, говорящие на английском и польском языках.

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«Они готовили специальные подразделения для минно-взрывных работ, пленения бойцов противника, обучали досмотру автомобилей, штурмам опорных пунктов и различных зданий. Это подготовка выше среднего общевойскового уровня», — сообщил он.

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По словам представителя силовой структуры, подготовку ВСУ можно сравнить с обучением террористов, которые ранее действовали в районах Северного Кавказа.

Ранее врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что инструкторы НАТО в основном готовят боевиков на Яворском полигоне во Львовской области.