Мир 17 ноября 2022, 18:27 ВСУ уличили в геноциде русскоязычных жителей Херсона Член ОП России заявил, что ВСУ устроили геноцид русскоязычных херсонцев после 11 ноября РИА «Новости»

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ВСУ и симпатизирующие им украинцы устроили геноцид русскоязычных жителей Херсона после ухода из города союзных сил. Такое заявление сделал внештатный советник врио губернатора Херсонской области со стороны России Александр Малькевич. Его слова процитировал ТАСС.

Также он является членом Общественной палаты России.

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По его словам, ВСУ и симпатизирующие украинским властям жители Херсона организовали в городе фильтрационные мероприятия.

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«Развязан неприкрытый террор и даже геноцид в отношении всех, кто даже просто разговаривает на русском языке», — сообщил он.

Малькевич заявил, что возможных сторонников России сдают даже соседи. После таких доносов людей могут задерживать. О дальнейшей судьбе таких горожан он не сообщил.

Также он заявил, что некоторых жителей Херсона начали оставлять без крыши над головой.

«В частном секторе начали уничтожать жилые дома тех, кого подозревают в сотрудничестве с Россией», — сообщил Малькевич.

По его словам, такие злодеяния совершают даже в адрес тех, чьи симпатии России не были достоверно установлены. Также он предположил, что в дальнейшем вину за порчу недвижимости возложат на Россию.