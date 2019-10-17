ВСУ Украины отказались выполнять обязанности на участке разведения сил в Донбассе

«Противник продолжает саботирование мирных инициатив контактной группы, наращивая силы и средства в районе разведения сил у Петровского», — отметил он.

По его словам, украинские силовики установили вооружение и бронетехнику рядом с Петровским. Помимо этого ВСУ продолжают стрелять по окраинам населенных пунктов ДНР. За минувшие сутки солдаты 24 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

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Под обстрелы ВСУ попали окраины Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватой, а также поселки Александровка, Старомихайловка, Спартак, Ясное, Коминтерново и Саханка.

Силовики использовали минометы калибра 82 и 120 миллиметров, ствольную крупнокалиберную артиллерию, гранатометы и стрелковое оружие. Они повредили 13 домов в поселках Старомихайловка и Ясное. А мирная жительница Горловки получила осколочные ранения.

Первый этап разведения сил и средств от линии соприкосновения сторон в районе населенных пунктов Золотое и Петровское должен был начаться 7 октября. Однако Киев отказался выполнять обязательства, обвинив ДНР и ЛНР в нарушении перемирия. Доказательства до сих пор не предоставлены. В свою очередь Донецк и Луганск выполнили свои обязательства по разведению войск.