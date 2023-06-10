Мир 10 июня 2023, 14:19 ВСУ указали на самоубийственную тактику при контрнаступлении Asia Times: тактика ВСУ при попытке контрнаступления оказалась самоубийственной Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

В рамках анонсированного контрнаступления Украина лишилась западной бронетехники, поскольку выбрала самоубийственную тактику. Об этом сообщил портал Asia Times со ссылкой на высокопоставленного европейского офицера.

Недавний провал ВСУ пожелавший остаться анонимным собеседник издания объяснил тем, что они нарушили основные правила военного планирования.

Реклама

Если речь идет о наступлении, отметил источник, и в распоряжении армии есть десяток бригад и несколько десятков танков, их необходимо сконцентрировать и предпринять попытку прорыва.

«Украинцы носятся в пяти разных направлениях», — подчеркнул он.

Собеседник издания отметил, что инструкторы старались убедить ВСУ прекратить разрозненную тактику, определить главный удар при поддержке пехоты и дальше действовать.

По словам другого источника, украинское командование пыталось прибегнуть к тактике немецкого военачальника Хайнца Гудериана, которую он использовал под Седаном во время битвы за Францию. Итогом стала потеря около 40 танков в противостоянии с ВС России.

«У Гудериана было три тысячи танков, а эти идиоты просто проиграли те, которые у них были. Без превосходства в воздухе это самоубийственная миссия», — подчеркнул он.

Попытки ВСУ начать наступление подтвердил 9 июня президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что оно оказалось провальным — противник не сумел реализовать поставленные задачи.