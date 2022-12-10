Мир 10 декабря 2022, 21:10 ВСУ ударили по центральному рынку Алешек в Херсонской области Украинские боевики из танка обстреляли центральный рынок Алешек в Херсонской области РИА «Новости»

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Украинские войска ударили по центральному рынку города Алешки в Херсонской области. Об этом сообщили в местной военно-гражданской администрации.

По данным руководства города, в результате обстрела никто не пострадал, так как рынок в это время уже не работал.

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Как уточнил военный корреспондент News Front, у рынка заметили украинский танк, который начал по нему стрелять. Военная техника выехала с Антоновского моста.

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Под обстрелы попала не только Херсонская область. В течение дня украинские военнослужащие атаковали Донецк. Они выпустили по городу не менее 10 ракет. Для обстрелов бойцы ВСУ использовали РСЗО «Град».

Российские войска не оставляют атаки без ответа. Они продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Как заявили в городском совете Одессы, из-за повреждения одного из таких объектов без электричества остались тысячи абонентов. Экстренные отключения произошли также в населенных пунктах области. На место отправили спасателей и аварийные бригады, которые ждут разрешения военных для начала проведения восстановительных работ.