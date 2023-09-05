Мир 05 сентября 2023, 01:40 ВСУ ударили по своим же бойцам за попытку побега Сальдо: ВСУ ударили по своим же сослуживцам за попытку побега с позиций РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли удар по своим же сослуживцам, которые хотели покинуть позиции в Херсонской области из-за дефицита боеприпасов и продовольствия. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

В публикации сказано, что солдаты сдались в плен российским военным. Они рассказали, как их принудили с группой мобилизованных поехать на острова. Там их оставили без еды и боеприпасов. Военнослужащие решили покинуть зону боевых действий без приказа, но их передвижения выследил украинский беспилотник и вызвал на бойцов артиллерийский огонь.

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«Старший группы был тяжело ранен и попросил его оставить и уходить самим. Двоим удалось выйти на наших военных и сдаться в плен», — сказано в публикации.

Ранее, 25 августа, стало известно, что боевики ВСУ расстреляли 23 сослуживца за попытку побега. Чтобы скрыть преступление, командиры внесли погибших в списки пропавших без вести.