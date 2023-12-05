Мир 05 декабря 2023, 07:30 ВСУ ударили по своим солдатам, пожелавшим сдаться РИА «Новости»: ВСУ убили 25 своих бойцов, пожелавших сдаться в плен ВС России Pxhere

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Артиллерия Вооруженных сил Украины уничтожила 25 своих солдат, пожелавших сдаться в плен. Об этом РИА «Новости» рассказал замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка российской армии с позывным Купол.

Он рассказал, что желавшие остаться живыми и вернуться к своим семьям бойцы ВСУ выходили на связь на чистоте 149.200. С ними удалось найти контакт. Российские военные даже обозначили место, куда должны были прийти сдающиеся военнослужащие.

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«Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих», — сказал Купол.

Всего сдаться захотели 25 украинских бойцов. Однако их уничтожили свои же артиллеристы, уточнил он.

Минобороны сообщало, что боевики ВСУ бежали из поселка Артемовское в Донецкой Народной Республике, бросив при этом раненых и убитых солдат. Часть из них решила сдаться в плен российским десантникам из состава Южной группировки войск.