29 февраля 2024, 07:27
ВСУ ударили дронами по своим же бойцам, когда те сдавались в плен
Украинский пленный: ВСУ ударили по своим бойцам, когда они сдавались в плен
ВСУ ударили дронами-камикадзе по своим же солдатам, когда те сдавались в плен. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский военнопленный Александр Госинец, который попал под обстрел своих же.
Он сдался в плен российским военным в районе поселка Урожайное в ДНР 18 января. По его словам, украинская группа добровольно сложила оружие, так как выхода у них не было.
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«Мы добровольно сдались, потому что смысла не было… Мы сами вышли, сами вышли. Потом наши FPV-дроны начали уже „разбирать“ наши позиции. Получил я ранение», — подчеркнул он.
Госинец получил ранение в спину. Российские военные оказали украинцу и другим его сослуживцам первую помощь. Затем их вывезли с позиции, которые продолжали обстреливать боевики ВСУ.
Военнопленных обезболили, накормили и предоставили воду, добавил Госинец.
Еще один боец ВСУ Дмитрий Дядчук прятался в разрушенном доме больше семи дней, укрываясь от обстрела своих же при освобождении российскими войсками Авдеевки. В результате он сдался в плен.
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