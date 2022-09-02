Мир 02 сентября 2022, 11:36 Поделиться Telegram

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Viber Украинские военные обстреляли жилой многоквартирный дом в Херсоне. Есть погибшие ВГА сообщила о погибших и пострадавших из-за удара украинских военных по Херсону РИА "Новости"

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Украинские военные открыли огонь по многоквартирному жилому дому в Херсоне. В результате случившегося погибли и пострадали люди. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому. Часть здания разрушена. Есть погибшие и пострадавшие», — сказали в администрации.

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Спасатели уже работают на месте, начался разбор завалов.

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На сегодняшний день Херсонская область и часть Запорожской области освобождены от ВСУ и находятся под контролем ВС РФ. Украина оказалась отрезана от Азовского моря. Ранее украинские власти предприняли попытку контрнаступления в Херсоне, но понесли большие потери.

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