Мир 21 ноября 2023, 09:57 ВСУ столкнулись с проблемами из-за сокращения поставок оружия ABC: из-за сокращения поставок боеприпасов США у Украины большие проблемы U.S. Department of Defense

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Украина столкнулась с большими проблемами из-за сокращения поставок оружия. ВСУ могут потерять позиции «очень дорогой ценой», сообщил американский канал ABC, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.

Собеседник признался, что действительно обеспокоен сокращением поставок оружия из-за разногласий в конгрессе США по поводу выделения средств на помощь ВСУ.

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«У нас большие проблемы… основные боеприпасы не поступают», — сказал чиновник.

По его словам, Вооруженные силы Украины могут потерять стратегически важные позиции «очень дорогой ценой».

Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко также сообщал о проблемах ВСУ с западными поставками оружия. По его словам, иностранная техника начала выходить из строя, а ремонтных баз и специалистов у украинской армии не хватает.

При этом ВСУ пытаются нарастить силы на Купянском направлении. Но им препятствует логистика. Многие мосты через реку Оскол уничтожены или имеют повреждения.