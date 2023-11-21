21 ноября 2023, 09:57
ВСУ столкнулись с проблемами из-за сокращения поставок оружия
ABC: из-за сокращения поставок боеприпасов США у Украины большие проблемы
Украина столкнулась с большими проблемами из-за сокращения поставок оружия. ВСУ могут потерять позиции «очень дорогой ценой», сообщил американский канал ABC, ссылаясь на неназванного украинского чиновника.
Собеседник признался, что действительно обеспокоен сокращением поставок оружия из-за разногласий в конгрессе США по поводу выделения средств на помощь ВСУ.
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«У нас большие проблемы… основные боеприпасы не поступают», — сказал чиновник.
По его словам, Вооруженные силы Украины могут потерять стратегически важные позиции «очень дорогой ценой».
Подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко также сообщал о проблемах ВСУ с западными поставками оружия. По его словам, иностранная техника начала выходить из строя, а ремонтных баз и специалистов у украинской армии не хватает.
При этом ВСУ пытаются нарастить силы на Купянском направлении. Но им препятствует логистика. Многие мосты через реку Оскол уничтожены или имеют повреждения.
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