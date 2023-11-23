Мир 23 ноября 2023, 07:30 ВСУ столкнулись с неожиданной проблемой на фронте Japan Times: мыши в окопах мешают ВСУ пользоваться интернетом Pxhere

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Мыши заполонили окопы Вооруженных сил Украины. Животные перегрызают провода, которые лишая бойцов доступа в интернет. Об этом сообщили журналисты издания Japan Times.

«Я не видел ни одной мыши прошлой зимой, но этой осенью и в начале зимы их просто толпы», — рассказал солдат ВСУ по имени Дмитрий.

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По его словам, мыши испортили новый свитер, который ему передала жена. А командир украинского подразделения по имени Владимир заявил, что животные перегрызают проводку в окопах, в частности, портят терминалы спутникового интернета Starlink.

Как отметил обозреватель Эммануэль Пешо, мыши обстраиваются в окопах в поисках тепла и еды. По его словам, ВСУ уже начали ставить липкие ловушки для поимки грызунов.

Также, подчеркнул журналист, у украинской армии начались проблемы из-за опавших с деревьев листьев. Теперь российским беспилотникам проще обнаружить позиции ВСУ.

Главком украинской армии Валерий Залужный признал, что бойцы на поле боя испытывают трудности, сражаясь против ВС России. Он подчеркнул, что ситуация на фронте усложнилась.