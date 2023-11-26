Мир 26 ноября 2023, 03:07 ВСУ стали прицельно охотиться за детьми в Донбассе Дипломат Мирошник: ВСУ открыли охоту с дронов за русскими детьми Unsplash

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Украинские боевики начали вести прицельную охоту за детьми в Донбассе. Об этом заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник, написал «Царьград».

По его словам, Вооруженные силы Украины специально выискивают с помощью беспилотника ребенка и сбрасывать на него боеприпас.

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Мирошник напомнил, что 10-летнюю девочку обстреляли с украинского БПЛА в Кировском районе Донецка. На днях глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ранении трех детей в Петровском районе у местного торгового центра.

Также боевики ударили с дрона по местной автомастерской, а когда на это место приехала бригада скорой помощи, обстрел ВСУ повторился. В результате ранения получили два медика и мирный житель.

Ранее от взрыва украинского снаряда пострадали еще двое мирных в Донецке. В Кировском районе ранения получила женщина, а в Петровском районе — работник ГУП ДНР «Вода Донбасса». ВСУ нанесли удары по Ясиноватой, в результате в больницу с ранениями попал 11-летний мальчик.

«ВСУ прекрасно видят, что сбрасывают боеприпас по мирной женщине и гражданскому ремонтнику. Но в этом и суть нацизма!» — резюмировал Мирошник.

В воскресенье, 19 ноября, в ходе украинской атаки погибла мирная жительница Кумачово.