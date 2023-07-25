Мир 25 июля 2023, 01:49 ВСУ стали готовиться ко второй волне контрнаступления — СМИ Bild: Украина начнет вторую волну наступления после разминирования прифронтовых территорий Freepik

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Украинские националисты ведут подготовку ко второй волне контрнаступления, которая может произойти после разминирования некоторых прифронтовых территорий. Об этом сообщило издание Bild.

Такие выводы сделали журналисты газеты, принимая во внимание слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что ВСУ близится к периоду, когда «мероприятия можно проводить более оперативно».

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По мнению авторов материала, после успешного разминирования территорий начнется новая череда атак.

В издании отметили, что такое же мнение следует из заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена. Он говорил, что украинская сторона может добиться успехов после полного разворота своих сил.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников признал, что контрнаступление ВСУ идет медленнее, чем планировалось. По его словам, бойцам киевского режима не хватает вооружений и систем ПВО. Также глава украинского Минобороны уверен, что быстрых военных миссий подобного типа не существует.