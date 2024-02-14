Мир 14 февраля 2024, 16:46 ВСУ стали экономить боеприпасы из-за сокращения поставок WSJ: ВСУ пришлось следить за американской политикой из-за проблем с помощью U.S. Department of Defense

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Украинским военнослужащим пришлось экономить на боеприпасах. Из-за проблем с американской помощью ВСУ теперь вынуждены следить за политикой США, сообщила газета The Wall Street Journal.

«Сейчас мы используем боеприпасы только в том случае, если ситуация критическая», — заметил в беседе с журналистами украинский солдат.

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Обозреватели газеты связали нехватку снарядов с прекращением поддержки со стороны Соединенных Штатов и рассказали об обеспокоенности ВСУ из-за попыток Республиканской партии заблокировать дальнейшую помощь Украине.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что из-за снарядного голода активность украинской армии на Херсонском направлении в зоне проведения СВО снизилась. Он также указывал на то, что артиллерию ВСУ применяют только в крайнем случае.