Мир 13 февраля 2024, 09:19 ВСУ создали пункты управления дронами в частных домах в Харьковской области Марочко: ВСУ оборудовали пункты управления БПЛА в частных домах под Харьковом Global Look Press

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В Харьковской области украинские военные оборудуют пункты управления беспилотниками в частных домах. Данные об этом опубликовал в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его информации, несколько групп украинских военных, специализирующихся на запуске ударных и разведывательных дронов, выявили в Казачьей Лопани.

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«Управление БПЛА осуществляется с частного сектора, где расположены дома мирных граждан», — подчеркнул он.

Марочко обратил внимание и на нередкие случаи установки на крышах домов выносных антенн связи и управления беспилотниками.

«Также гаражи и хозпостройки используются под склады и укрытия техники», — добавил эксперт.

Ранее глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк призналась, что украинская армия осталась без бронетехники.

«Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою», — заявила она.