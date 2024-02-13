13 февраля 2024, 09:19
ВСУ создали пункты управления дронами в частных домах в Харьковской области
Марочко: ВСУ оборудовали пункты управления БПЛА в частных домах под Харьковом
В Харьковской области украинские военные оборудуют пункты управления беспилотниками в частных домах. Данные об этом опубликовал в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его информации, несколько групп украинских военных, специализирующихся на запуске ударных и разведывательных дронов, выявили в Казачьей Лопани.
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«Управление БПЛА осуществляется с частного сектора, где расположены дома мирных граждан», — подчеркнул он.
Марочко обратил внимание и на нередкие случаи установки на крышах домов выносных антенн связи и управления беспилотниками.
«Также гаражи и хозпостройки используются под склады и укрытия техники», — добавил эксперт.
Ранее глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк призналась, что украинская армия осталась без бронетехники.
«Конечно, с пониманием того, что у нас нет бронетехники, очевидно, враг экономит и свою», — заявила она.
Беспилотники
ВСУ
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