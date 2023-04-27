27 апреля 2023, 11:40
ВСУ совершат серию отвлекающих маневров перед контрнаступлением основных сил
Рогов: ВСУ предпримут отвлекающие маневры с ДРГ перед контрнаступлением
ВСУ перед началом контрнаступления основных сил собираются провести серию отвлекающих маневров. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его оценке, основной удар ВСУ придется на центральный участок линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении между городами Орехов и Гуляйполе.
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Попутно украинские военные будут обстреливать западный участок Запорожского фронта, уточнил собеседник агентства.
Рогов отметил, что в рамках отвлекающих маневров украинская сторона, вероятно, будет делать ставку на разведку боем с применением десантных и диверсионно-разведывательных групп.
Эти ДРГ попытаются переправиться через Днепр в Херсонской области, а также через Каховское водохранилище в районе Энергодара, заключил он.
ВСУ
Запорожье
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