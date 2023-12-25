Мир 25 декабря 2023, 09:42 ВСУ сообщили о повреждении объектов припортовой инфраструктуры под Одессой Гуменюк: объекты припортовой инфраструктуры повредило в Одесской области Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/globallookpress

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В Одесской области оказались повреждены объекты припортовой инфраструктуры. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

«Обломками беспилотников повреждены объекты припортовой инфраструктуры», — констатировала она.

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Кроме того, по словам Гуменюк, на одном из законсервированных объектов в регионе случился пожар. Его удалось оперативно ликвидировать.

Накануне, 24 декабря, в Одесской области прогремела целая серия взрывов. В течение ночи взрывы звучали по крайней мере трижды. В регионе действовала воздушная тревога. Вначале сирены зазвучали в 21:39, в 23:36 объявили отбой тревоги. Однако уже в 00:07 оповещения заработали вновь и звучали до 00:46. Жителям порекомендовали оставаться в укрытиях.

По информации на 09:30 25 декабря, воздушная тревога не действует ни в одном украинском регионе.