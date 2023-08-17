Мир 17 августа 2023, 12:46 ВСУ собрались бросить в бой на Ореховском направлении танки Challenger Рогов заявил о планах ВСУ использовать на Ореховском направлении танки Challenger Википедия

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Подразделения ВСУ собираются использовать в ходе боевых действий на Ореховском направлении британские танки Challenger. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил глава движение «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Посмотрим, насколько ярче и быстрее горят британские танки, чем немецкие Leopard», — заметил собеседник агентства.

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ВСУ начали контрнаступление на нескольких направлениях 4 июня. Впоследствии в Сети появились кадры с горящими танками Leopard, на которые возлагали большие надежды руководство Украины и западные партнеры страны.

Украинское издание «Страна.ua» 16 августа сообщило о публикации ролика с «кладбищем» подбитых танков Leopard. На видео попали две подбитые боевые машины на обочине грунтовой дороги. На каком именно участке фронта сделали эти кадры, журналисты уточнять не стали.