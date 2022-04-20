ВСУ снова открыли огонь из БМ-21 «Град» по Ясиноватой

Утром 20 апреля в Донецкой Народной Республике зафиксировали обстрелы трех населенных пунктов со стороны Вооруженных сил Украины. В частности, Ясиноватую обстреляли из БМ-21 «Град». Об этом сообщили в Telegram представители ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

По Ясиноватой выпустили пять ракет со стороны Авдеевки. Обстрел зафиксирован в 8:00. В 8:10 четыре снаряда калибром 122 миллиметра упали на населенный пункт Александровка. А в 9:14 три снаряда такого же калибра выпустили со стороны Красногоровки по Петровскому району Донецка.

ВСУ также обстреляли Ясиноватую в 2:25. В ее сторону выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра. А накануне, в 22:40, по ней выпустили 15 ракет из «Града». Перед этим обстрелы произошли в 14:45, 13:35 и 11:50 (по пять ракет из «Града»), а также в 11:25 (четыре ракеты).