Мир 01 мая 2023, 04:35 ВСУ сменили тактику в Артемовске после ударов авиабомбами Военный эксперт Леонков: ВСУ сменили тактику в Артемовске после применения ВКС авиабомб РИА «Новости»

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Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что украинские войска сменили тактику в Артемовске после применения ВКС России авиабомб ФАБ-500. Потери украинской стороны стали очень значительными, рассказал эксперт в интервью РИА «Новости».

Раньше украинские снайперы располагались на верхних этажах домов. В подвалах находились штабы и склады.

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«Однако после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот в момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах», — пояснил Леонков.

Сейчас украинские военные делают ставку на беспилотники, в частности, на маленькие квадрокоптеры, которые размещают на крышах высоток вместо людей. И по камерам наблюдения на дронах ВСУ следят за передвижением российских подразделений в городской черте.

Фугасные бомбы ФАБ-500 российские войска применяют на всей территории боевых действий. Это позволяет ВКС действовать вне зоны поражения украинской ПВО, которая сама становится мишенью для российских самолетов прикрытия.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что штурмовые отряды в Артемовске продвинулись на 230 метров в разных направлениях. Под контролем ВСУ остались только 2,9 квадратных километра городской территории.