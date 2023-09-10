Мир 10 сентября 2023, 05:16 ВСУ случайно выдали уязвимость немецких танков Leopard 2 FR: ВСУ выдали уязвимость танков Leopard 2, выложив видео в Сеть Википедия

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Украинские боевики случайно выдали российским военным уязвимое место немецких танков Leopard 2, выложив в Сеть видео с установленной на них динамической защитой. Об этом написала газета Frankfurter Rundschau.

«Украинские солдаты модифицировали свои основные боевые танки Leopard 2 против российских противотанковых ракет. <…>. Опубликованное в социальных сетях видео, которым поделилось и министерство обороны Украины, показало очевидную уязвимость Leopard 2», — говорится в материале.

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Украинцы непроизвольно выдали российским военным конфиденциальную информацию. ВСУ установили динамическую защиту между корпусом и башней танка для защиты от противотанковых ракет ВС РФ — к броне прикрепили контейнеры со взрывчаткой для защиты бронетехники с помощью встречного взрыва. ВСУ продемонстрировали расположение реактивной брони, показав слабое место немецкой техники.

В начале июня американский предприниматель Илон Маск заявил, что Украине нужно или больше немецких танков, или совсем отказаться от них. Leopard легко уничтожаются противотанковыми минами.