Народная милиция ДНР призвала ВСУ сложить оружие

Народная милиция ДНР в Telegram-канале показала видео, на котором военные отправляют в сторону подразделений ВСУ агитационные снаряда с информационными листовками с призывом сложить оружие без сопротивления.

Целью листовок является информирование украинских войск о реальном положении дел на фронте.

Ранее представитель МИД ДНР объяснила, что гуманитарные коридоры, открытые российской стороной для мирных жителей городов в Донбассе не работают, так как нацисты прикрываются ими, как живым щитом.

Всего с начала военной операции на Украине 24 февраля российские вооруженные силы вывели из строя 3920 военных объектов.