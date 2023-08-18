18 августа 2023, 08:55
ВСУ сконцентрировали группировку под Артемовском для новых атак на Клещеевку
Советник врио главы ДНР: группировка ВСУ готовится к новым атакам на Клещеевку
Группировку ВСУ, сконцентрированную под Артемовском, засекла разведка. Об этом в комментарии ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, противник готовится к новым атакам на Клещеевку.
«Противник вновь готовится к штурмам в районе Клещеевки, концентрируя на Артемовском направлении группировку», — пояснил собеседник агентства.
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По оценке Гагина, на сегодняшний день обстановка на этом участке полностью контролируемая, хотя и непростая.
Днем ранее Минобороны сообщило о нанесении поражения противнику в районе Клещеевки. Укрепления, технику и живую силу ВСУ уничтожили бойцы Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ из 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек».
«Благодаря нашим активным действиям противник ежедневно несет огромные потери как в живой силе, так и в технике», — отметил командир с позывным Ардон
ВСУ
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