Мир 18 августа 2023, 08:55 ВСУ сконцентрировали группировку под Артемовском для новых атак на Клещеевку Советник врио главы ДНР: группировка ВСУ готовится к новым атакам на Клещеевку РИА «Новости»

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Группировку ВСУ, сконцентрированную под Артемовском, засекла разведка. Об этом в комментарии ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, противник готовится к новым атакам на Клещеевку.

«Противник вновь готовится к штурмам в районе Клещеевки, концентрируя на Артемовском направлении группировку», — пояснил собеседник агентства.

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По оценке Гагина, на сегодняшний день обстановка на этом участке полностью контролируемая, хотя и непростая.

Днем ранее Минобороны сообщило о нанесении поражения противнику в районе Клещеевки. Укрепления, технику и живую силу ВСУ уничтожили бойцы Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ из 82-миллиметрового автоматического миномета «Василек».

«Благодаря нашим активным действиям противник ежедневно несет огромные потери как в живой силе, так и в технике», — отметил командир с позывным Ардон