ВСУ сдали завод имени Ильича в Мариуполе вместе с боеприпасами. Территория больше месяца являлась укрепрайоном нацистов. Об оставленном ВСУ оружии и состоянии завода рассказал журналист телеканала «Звезда» Алексей Дегтярев.

На территории предприятия больше месяца находилась 36-я бригада морской пехоты ВСУ. На прошлой неделе почти 1500 военнослужащих украинской армии и их иностранные сторонники сдались в плен Вооруженным силам (ВС) РФ. После себя они оставили боеприпасы, некоторые из которых подтвердили использование ВСУ запрещенных типов оружия.

«Снайперы используют запрещенные боеприпасы — патроны, которые раскрываются в теле, как цветок», — сказал Дегтярев.

Он отметил, что «запрещенные боеприпасы не помогают украинским неонацистам удерживать позиции в Мариуполе». После месяца обороны солдаты ВСУ покинули здание завода, побросав почти все оружие.

Также журналист обнаружил на территории завода британский NLAW и разбитую бронетехнику.

«Буквально у самой проходной стоит разбитая техника ВСУ, на этих машинах они сюда заехали, выйти уже не смогли, вернее, вывезти их. Видимо, выходили пешком оставшиеся части. Здесь же бойцы Росгвардии находят вооружение, гранаты и патроны», — отметил Дегтярев.

По его словам, часть боеприпасов неонацисты захватили с собой. Во время отступления они вышли с территории завода в гражданской одежде и обстреляли мирных жителей.