Мир 18 августа 2023, 11:07 ВСУ решили укрепить границу с Белоруссией Командующий Наев: ВСУ усилят войска на линии обороны у границы с Белоруссией РИА «Новости»

Читать 360tv в

Несмотря на стабильную обстановку у границы с Белоруссией, украинские войска решили усилить свои подразделения в Волынской области. Командующий объединенными силами Украины Сергей Наев объявил об этом в своем Telegram-канале.

Военные, по его словам, проинспектировали обстановку в Волынской области. Сергей Наев заявил, что она стабильная и контролируемая, но нужно поставить задачи на будущее.

Реклама

«Определено четкое задание относительно усиления наших оборонительных возможностей. Обошел каждую позицию на опорном пункте. Определили, что и как нужно сделать для повышения стойкости обороны и улучшения огневого поражения», — сказал он.

Усилением приграничной группировки поручили заняться командирам бригад, батальонов, рот и взводов Вооруженных сил Украины. Сергей Наев предупредил, что проведет повторную проверку.

В интервью украинской журналистке Диане Панченко президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед спецоперацией четыре отряда ВСУ с ракетными комплексами «Точка-У» выстроились вдоль белорусско-украинской границы и направили орудия на соседей. «Известия» сообщили, что он предупредил: республика ответит на агрессию в свой адрес.