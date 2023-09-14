14 сентября 2023, 23:16
ВСУ развязали кампанию психологического террора
Ульянов: ВСУ устроили психологический террор против сотрудников российских АЭС
Развязанная киевским режимом кампания психологического террора против сотрудников Курской и Запорожской АЭС стала набирать обороты. Работники станций регулярно получают угрозы, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Его слова привело на сайте МИД РФ.
«Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников российских станций набирает обороты. Работники АЭС регулярно получают телефонные звонки и СМС с угрозами физической расправы», — сказал он.
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По словам дипломата, украинская сторона продолжает размещать запугивающие материалы в соцсетях. Атаки ВСУ являются явной попыткой давления на персонал Курской и Запорожской АЭС, добавил
Ульянов призвал членов МАГАТЭ «осудить неправомерные акты со стороны киевского режима», иначе эти действия приведут к непоправимым последствиям.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее заявил, что контрнаступление ВСУ в Запорожской области создаст дополнительные риски для безопасности ЗАЭС.
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