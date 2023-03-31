Мир 31 марта 2023, 09:21 ВСУ развернули РСЗО в тыловых населенных пунктах на Купянском направлении Марочко: ВСУ разворачивают РСЗО в тыловых населенных пунктах на Купянском направлении РИА «Новости»

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Украинские военные продолжают использовать тактику живого щита. Они ведут обстрелы территории Луганской Народной Республики из РСЗО HIMARS, прикрываясь мирным населением, сообщил в Telegram подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его данным, работу ВСУ из американских РСЗО зафиксировали в тыловых населенных пунктах на Купянском направлении.

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«Разворачивание систем залпового огня идет непосредственно в населенных пунктах, возле жилых домов и социальных объектов», — написал Марочко.

Он подчеркнул, что машины после отстрела боекомплекта скрываются с места на большой скорости, игнорируя ПДД.

Накануне, 30 марта, Минобороны сообщило об уничтожении до 50 украинских военных на Купянском направлении. Поражение живой силе и технике противника нанесли армейская авиация и артиллерия Западной группировки российских войск.