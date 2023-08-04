Мир 04 августа 2023, 19:13 ВСУ разочаровали США темпами контрнаступления NBC: США возмутило нежелание ВСУ применять полученные при обучении навыки РИА «Новости»

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Соединенные Штаты выразили разочарование по поводу нежелания Вооруженных сил Украины применять получении при обучении навыки ведения боя. Об этом сообщил телеканал NBC.

«Некоторые чиновники в США выразили разочарование тем, что украинцы, по-видимому, воздерживаются от развертывания своих наиболее хорошо оснащенных и обученных подразделений», — указали авторы материала.

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Официальные лица США возмущены и тем, что украинские военные не применяют принципы, с которыми их ознакомили во время обучения. По словам американских аналитиков, российские военнослужащие значительно укрепили оборону, так что теперь при попытке прорыва ВСУ ждут большие потери.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что западные кураторы киевского режима разочаровались в провалившемся контрнаступлении. Украинской армии не помогло иностранное вооружение, поэтому кампания ВСУ не принесла результатов.