Мир 19 июня 2023, 02:05 ВСУ разместили военных вдоль границы с Белоруссией — МИД России МИД России: ВСУ разместили существенные военные контингенты вдоль границы с Белоруссией Freepik

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Украинские националисты расположили серьезную часть военных контингентов на граничащих с Белоруссией территориях. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

По его словам, украинские военные рядом с белорусской границей иногда пытаются "прощупать" оборонительную способность этой страны.