19 июня 2023, 02:05
ВСУ разместили военных вдоль границы с Белоруссией — МИД России
МИД России: ВСУ разместили существенные военные контингенты вдоль границы с Белоруссией
Украинские националисты расположили серьезную часть военных контингентов на граничащих с Белоруссией территориях. Об этом рассказал в интервью ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
По его словам, украинские военные рядом с белорусской границей иногда пытаются "прощупать" оборонительную способность этой страны.
Белоруссия
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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